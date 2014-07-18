Предварительные данные разведки США указывают, что малайзийский лайнер был сбит террористами

Об этом говорится в предварительных результатах расследования американской разведки, сообщает CNN со ссылкой на свой источник среди чиновников.

Ранее один из американских чиновников отметил, что США считают, что самолет был сбит ракетой.

Администрация Обамы уверена, что Украина не имела в области, где произошла катастрофа, достаточных средств, чтобы сбить самолет, не говоря уже о мотивации. Об этом заявляет чиновник Джейк Таппер.

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Президент России Владимир Путин обвиняет в авиакатастрофе Украину и отмечает, что "Этой трагедии не случилось бы, если бы на этой земле царил мир или, по крайней мере, если бы не были возобновлены военные операции на юго-востоке Украины".

Глава МИД Украины Павел Климкин отвергает его обвинения.

"Наши вооруженные силы никоим образом не могли быть причастны к этому инциденту", - сказал Климкин.

Он добавил, что Украина не имеет никаких вооруженных сил на территории, где произошла трагедия.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.