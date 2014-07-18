Семерак допускает, что Украина уже вскоре может ратифицировать Соглашение с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Семерак сказал на заседании медиа-клуба “Кто будет координировать выполнение соглашения об ассоциации с ЕС?”.

“Я не считаю, что происходит существенное затягивание ратификации. Закон, который регламентирует эту работу, предусматривает полгода для принятия таких решений”, - сказал Семерак.

Он отметил, что с другой стороны есть быстрое решение о ратификации соглашения, которые приняли Румыния, Молдова, Литва. «Мне кажется, что после «украинского 11 сентября», то есть вчерашнего дня, это тоже будет иметь серьезное влияние на позицию европейских партнеров», - сказал Семерак.

Читайте такжеЛатвия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕвросоюзомОн отметил, что правительство выполнило все процедуры подготовки ратификационного пакета и ожидает, что украинский парламент получит от президента проект закона о ратификации и быстро его проголосует.

“Много кто хотел бы, чтобы это произошло на следующей неделе, на сегодня я могу сказать, что это реалии, которые могут случиться”, - добавил Семерак.