Террористы заявили о готовности к перемирию из-за сбитого Boeing-777 - СМИ
23:20, 17 июля 2014Политика
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Боевики ДНР якобы заявили о готовности пойти на временное перемирие с украинскими властями
ДНР заключит временное перемирие для расследования крушения Boeing
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам лидера ДНР Александра Бородая, перемирие с Киевом может продлиться два-три дня для расследования деталей падения малайзийского Boeing-777.
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"Мы позволим сюда попасть международным организациям", - заявил Бородай.
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