Террористы заявили о готовности к перемирию из-за сбитого Boeing-777 - СМИ

Боевики ДНР якобы заявили о готовности пойти на временное перемирие с украинскими властями

Об этом сообщает РИА Новости. По словам лидера ДНР Александра Бородая, перемирие с Киевом может продлиться два-три дня для расследования деталей падения малайзийского Boeing-777. Читайте такжеРакеты ЗРК "Бук" были выпущены из третьего микрорайона Тореза "Мы позволим сюда попасть международным организациям", - заявил Бородай.

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