Источник в Генштабе: Пуск ракеты по Боингу был совершен российской ПВО

Об этом заявил источник в Генеральном штабе, сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Пуск ракеты по авиалайнеру "Боинг-777" авиалиний Малайзии был совершен российской ПВО из приграничного района либо с нулевой отметки у границы с Украиной". - сказал источник.

Читайте такжеПорошенко инициирует международную комиссию по расследованию катастрофы Боинга-777 на Донетчине"Это совершенно точно российский зенитно-ракетный комплекс - скорее всего, это С-300 либо "Бук" - лайнер шел на высоте свыше 10 000 метров. ПЗРК туда не достанет. Украина не располагает в районе Донецка каким-либо средствами ПВО дальнего действия. Не располагают такими средствами и террористы. Лайнер уничтожен, поскольку в этом районе российская ПВО осуществляет прикрытие действий отрядов российских наемников и террористов", - считает военный.