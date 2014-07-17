Эскалация ситуации на Донбассе может привести к войне более глобального масштаба - эксперт

Такое мнение высказал представитель общественной организации «Офицерский корпус» Александр Пастушенко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Когда идет самая брутальная война, циничные вещи, которые происходят там (на востоке), говорить о том, что действует какое-то право, по меньшей мере, некорректно. Мы считаем, что в настоящее время практически идет война, необъявленная война, а может уже и объявленная. Сегодня идет противостояние на территории Украины, практически - противостояние между Западом и Востоком, мы получились посредине.

Так давайте вспомним историю: практически все мировые войны проходили на территории Украины. Вот 1 августа – дата, когда началась Первая мировая война, она проходила на территории Украины, Вторая мировая тоже проходила на территории Украины», - отметил он.

По мнению Пастушенко, на сегодняшний день «мы стоим на пороге страшных событий, если мы позволим допустить эскалацию ситуации».