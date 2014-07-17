Боевики артиллерийскими обстрелами повредили здание детского сада в Донецке - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Артиллерийские обстрелы боевиков идут и по жилым массивам», - отметил он.

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«В Донецке один из домов был разрушен частично артиллерийским снарядом. В Петровский райотдел города поступила информация о том, что в результате боевых действий террористы также повредили здание детского сада №94, там разбиты оконные стекла и разрушена полностью кровля», - заявил Лысенко.

«В Горловке боевики повредили крышу жилого дома», - добавил пресс-секретарь информцентра СНБО.