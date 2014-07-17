Главнокомандующий НАТО в Европе обеспокоен обстрелом Украины «Градами» из России
17:19, 17 июля 2014Политика
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Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав выразил обеспокоенность по поводу обнародованного в Интернете видео обстрела украинской территории из установок «Град» из Ростовской области России.
Бридлав выразил обеспокоенность / stripes.com
Об этом Бридлав написал на своей странице в Twitter.
"Я глубоко обеспокоен последним видео, которое появилось, чтобы показать втягивание России в военные действия против Украины", - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, в Интернете появилось видео из города Гуково Ростовской области, которое выложили в сервис YouTube местные жители. На нем видно, как установки "Град", размещенные в России, обстреливают украинскую территорию.
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