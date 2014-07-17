СНБО: 17 украинских военных были переправлены в РФ для оказания медпомощи, один погиб
В результате интенсивных обстрелов границы 17 украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести, были переправлены для предоставления медицинской помощи на территорию РФ, один боец Национальной гвардии погиб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера в результате интенсивных обстрелов террористов в районе государственной границы Украины неподалёку от пунктов Куйбышево и Гуково 17 украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести, были переправлены для предоставления медицинской помощи на территорию РФ. Это позволило спасти жизнь нашим военным», - заявил он.Читайте такжеФСБ задержала украинских пограничников, которых боевики оттеснили на территорию РФ - журналист
«К сожалению, сегодня утром один боец Национальной гвардии от полученных ран скончался», -добавил Лысенко.
По его словам, власть прилагает все усилия, чтобы повернуть украинцев на Родину.