СНБО: 17 украинских военных были переправлены в РФ для оказания медпомощи, один погиб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера в результате интенсивных обстрелов террористов в районе государственной границы Украины неподалёку от пунктов Куйбышево и Гуково 17 украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести, были переправлены для предоставления медицинской помощи на территорию РФ. Это позволило спасти жизнь нашим военным», - заявил он.Читайте такжеФСБ задержала украинских пограничников, которых боевики оттеснили на территорию РФ - журналист

«К сожалению, сегодня утром один боец Национальной гвардии от полученных ран скончался», -добавил Лысенко.

По его словам, власть прилагает все усилия, чтобы повернуть украинцев на Родину.