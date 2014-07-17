Луганский горсовет просит жителей не выходить из домов и не подходить к окнам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, ситуация в Луганске обостряется с каждым днем.

«В связи с этим призываем граждан воздержаться от передвижения по городу. По возможности оставайтесь дома», - сказано в обращении.

Также горсовет просит население не подходить к окнам, не выходить на балкон, и советует прятаться в ванной комнате в случае стрельбы рядом с домом.Читайте такжеЗа сутки боевых действий в Луганске пострадали 8 мирных жителей, разрушено 22 дома

Специально для жителей городской совет опубликовал «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях».

Телефоны городского антикризисного центра: со стационарного – 15-77, с мобильных и стационарных телефонов – (0642) 53-24-07, 53-24-08, 53-24-09. Для удобства жителей добавлены номера операторов мобильной связи: «МТС» – 050 961-45-86, 050 336-15-77 и «Киевстар» – 097 08-77-465.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 16 июля, в Луганске пострадали 8 мирных жителей, а также было разрушено 22 жилых дома.