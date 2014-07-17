Украинские и польские депутаты и правозащитники посетят летчицу Савченко в СИЗО

Об этом на своей странице в соцсети написала Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях народный депутат от партии “УДАР” Ирина Геращенко.Читайте такжеСегодня должна состояться встреча Надежды Савченко с адвокатом

"В Воронеж приехала группа украинских и польских депутатов и правозащитников, чтобы попробовать попасть к Надежде Савченко и на месте посмотреть, что там происходит. Коллеги будут информировать нас, удастся ли им добиться общения с похищенной русскими украинкой", -написала Геращенко.

Она отметила, что украинскому консулу передали письма для Нади от ее семьи, мамы, письмо поддержки от Президента.

"Надежда должна знать, что с ней - вся Украина. И мы добьемся ее освобождения", - подчеркнула Геращенко.