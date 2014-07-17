Санкции загоняют российско-американские отношения в тупик – Путин

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Что касается санкционных мер, то они, как правило, имеют эффект бумеранга, и, без всяких сомнений, в данном случае загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят очень серьезный урон. Убежден, что это идет во вред национальным долгосрочным стратегическим интересам американского государства и американского народа", — сказал Путин журналистам, выразив сожаление, что американские партнеры идут именно по этому пути.

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"Но у нас двери не закрыты для процесса переговорного, для выхода из этой ситуации. Надеюсь, здравый смысл, желание урегулировать проблемы дипломатическими средствами возобладает", — добавил президент.

Власти США ввели санкции в отношении нескольких крупных российских оборонных и сырьевых компаний.