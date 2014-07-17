Санкции загоняют российско-американские отношения в тупик – Путин

01:59, 17 июля 2014
Политика
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Санкционные меры загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят им очень серьезный урон, такая политика идет во вред и стратегическим интересам самого американского народа

REUTERS

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Что касается санкционных мер, то они, как правило, имеют эффект бумеранга, и, без всяких сомнений, в данном случае загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят очень серьезный урон. Убежден, что это идет во вред национальным долгосрочным стратегическим интересам американского государства и американского народа", — сказал Путин журналистам, выразив сожаление, что американские партнеры идут именно по этому пути.

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"Но у нас двери не закрыты для процесса переговорного, для выхода из этой ситуации. Надеюсь, здравый смысл, желание урегулировать проблемы дипломатическими средствами возобладает", — добавил президент.

Власти США ввели санкции в отношении нескольких крупных российских оборонных и сырьевых компаний.

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