СМИ: В Донецке террористы похитили из реанимации третьего за три дня раненого солдата

Украинский боец находился под аппаратом искусственного дыхания, сообщает Остров.

Как сообщает издание, пятеро бойцов, раненных в боях за Донецкий аэропорт поступили в ожоговый центр и реанимацию ИНВХ 12 июля.

Ночью 14 июля двое из них (Виктор Лазаренко и Леонид Почтаренко), находившиеся в ожоговом центре, были вывезены представителями "ДНР" в неизвестном направлении. Еще один боец, видя это, скрылся.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 4 военных врача и 8 раненыЗатем, 15 июля представители ДНР пришли в Институт, чтоб забрать бойцов, находившихся в реанимации. Однако врачи не дали им сделать это, объяснив тяжесть их положения. Раненые находились на аппарате искусственного дыхания.

Тем не менее, сегодня один из тяжело раненных бойцов был вывезен террористами в неизвестном направлении.

Судьба всех похищенных террористами раненых украинских силовиков неизвестна.