Артобстрелы территории РФ осуществляются террористами по приказу их главарей - Тымчук
18:15, 16 июля 2014Политика
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Артиллерийские обстрелы территории России осуществляются боевиками по указанию руководства террористов.
Главари боевиков дали приказ обстреливать территорию РФ / УНИАН
Об этом руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
«Подтверждаются данные о том, что артиллерийские обстрелы территории РФ осуществляются боевиками по указанию руководства террористических организаций, действующих в Донбассе», -заявил он.
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