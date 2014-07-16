Артобстрелы территории РФ осуществляются террористами по приказу их главарей - Тымчук

18:15, 16 июля 2014
Политика
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Артиллерийские обстрелы территории России осуществляются боевиками по указанию руководства террористов.

Главари боевиков дали приказ обстреливать территорию РФ / УНИАН

Об этом руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

«Подтверждаются данные о том, что артиллерийские обстрелы территории РФ осуществляются боевиками по указанию руководства террористических организаций, действующих в Донбассе», -заявил он.

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