Порошенко: "У нас рождается новая армия и новая страна"

Лидеры более чем 10 стран выразили полное понимание шагов, которые осуществляет Петр Порошенко, а также их поддержку. Об этом в ходе телефонных консультаций с Вице-Президентом США отметил Президент Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас рождается новая армия и новая страна. Украина борется за демократию, солидарность и свободу. Поэтому сегодня поддержка надежных друзей является для нашего государства подлинной ценностью", - заявил Петр Порошенко.

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Джозеф Байден заверил Петра Порошенко в том, что американский народ - на стороне Украины. Соединенные Штаты настроены и впредь решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также будут действовать настойчиво для формирования солидарной позиции с Евросоюзом, отметил Вице-Президент США.