СМИ: В оккупированном Крыму сокращают учителей украинского языка

В связи с сокращением количества часов, выделяемых на преподавание украинского языка и литературы, учителя перестали быть востребованными и вынуждены самостоятельно искать другой способ заработка, либо за свой счет переучиваться на другую специальность. Об этом сообщает "IPC – Большая Ялта" со ссылкой на учителя украинского языка одной из Ялтинских школ.

По ее словам, после оккупации Крыма учителям объявили, что до сентября в Крыму будет разработана специальная, бесплатная программа переквалификации учителей украинского языка на учителей русского языка, или другую специальность, связанную с преподаванием в школе. Однако до сих пор, как пояснила преподаватель, никаких предложений о бесплатной переквалификации не поступало.

Читайте такжеВ Крыму хотят убрать дорожные знаки на украинском и английском«В Ялтинском управлении образования нам предложили поступать либо в магистратуру Крымского Государственного Университета, где обучения на специальности «Филология. Язык и литература (русский язык)», стоит 18900 рублей в год, а на заочной форме учиться необходимо 2,5 года. Или, как вариант, в симферопольский институт последипломного педагогического образования, где обучение по той же специальности стоит 24000 рублей, здесь учиться необходимо 3 года. Все это за наш счет, никаких льгот, пособий, ссылок на то, что у многих малолетние дети и у них неполные семьи – нет. В противном случае нам сказали через полгода год, после завершения переходного периода, искать новую работу», - сообщила ялтинский преподаватель.

Учителя, у которых профильное образование – украинский язык, возмущены тем фактом, что количество выделенных на преподавание часов сократилось практически в 3 раза.