В Краматорск привезли питьевую воду, в одном из районов города восстановлено водоснабжение

Организация и доставка воды, а также продуктов питания проходит под патронатом Администрации Президента Украины, сообщает временный сайт Донецкой ОГА.

Воду получат жители Краматорска и сотрудники сводного отряда милиции, патрулирующего город.

Кроме того, по инициативе Украинского кризисного медиа-центра краматорчане получат десять тысяч экземпляров газеты "Донецкие Новости".

"Тираж разойдется в считанные дни. Ведь у горожан уже более двух месяцев не было ни одного печатного издания Краматорска", - сообщают в городском совете.

Читайте такжеВ Краматорске разобрали баррикады и практически восстановили жизнедеятельность города Также, самими гражданами инициирован сбор денег на покупку продуктов для сводного отряда милиции, в который вошли представители правоохранительных органов из разных областей. Они сейчас обеспечивают порядок на улицах Краматорска.

Кроме того, пресс-служба ДонОГА сообщает о восстановлении водоснабжения в домах микрорайона Лазурного.