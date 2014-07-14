Фейгин: Дело Савченко решается на самом верху России

Об этом заявил адвокат летчицы Марк Фейгин, говоря о перспективах освобождения Савченко, сообщают Подробности.

"Перспектива хорошая, деваться некуда, придется ее отправлять на родину Надежду Савченко. С другой стороны, мы понимаем в каких политических условиях это происходит, и я допускаю, что руководство России, а вопрос решается на самом верху, разумеется, ни в каких судах и следствиях, - могут упереться, пытаться доказать что-то. То ли для собственного электората, то ли для Украины, то ли для международного сообщества", - сказал адвокат.

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Даже если суд вынесет обвинительный приговор, адвокаты могут добиваться, чтобы она отбывала наказание в Украине - это предусматривают договоры между Украиной и Россией. Впрочем, правозащитники рассчитывают на международное давление.

На этой неделе представитель госдепартамента США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате заявила, что появление Савченко в Воронежском СИЗО доказывает связь России и сепаратистов.

"Ее (Савченко) судьбой заинтересовался верховный комиссар ООН по правам человека. Я думаю, будет давление на правительство РФ и Путина, чтобы всем стало очевидно, чтобы весь мир узнал об этом безобразии, что это неприемлемая практика и это России не простят", - зачвил правозащитник Евгений Захаров.

Новый адвокат Марк Фейгин ближайшие дни намерен встретиться с Надеждой, чтобы лично выяснить у нее, что происходило с ней после того, как она попала в плен. Если подтвердиться, что из Луганска ее передали прямо в руки российских правоохранительных органов, он будет добиваться возбуждения уголовного дела о похищении человека.