Террористы из танков обстреливают луганский аэропорт - СМИ

Об этом в Твиттере сообщает Lugansk News Today.

"Возобновился миномётный обстрел аэропорта. Чуть раньше в том же направлении уехало 3 Урала с боевиками под завязку. (...) Обстрел аэропорта ведут где-то с района 44-ой школы. Стреляют не из миномётов. Танки. 6-8 секунд между выстрелом и взрывом", - говорится в сообщении.

#Луганск. Возобновился миномётный обстрел аэропорта. Чуть раньше в том же направлении уехало 3 Урала с боевиками под завязку. — Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) July 12, 2014