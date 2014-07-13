Террористы из танков обстреливают луганский аэропорт - СМИ

00:05, 13 июля 2014
Политика
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Террористы возобновили обстрел луганского аэропорта.

Луганский аэропорт, Луганск / airport.lg.ua

Об этом в Твиттере сообщает Lugansk News Today.

"Возобновился миномётный обстрел аэропорта. Чуть раньше в том же направлении уехало 3 Урала с боевиками под завязку. (...) Обстрел аэропорта ведут где-то с района 44-ой школы. Стреляют не из миномётов. Танки. 6-8 секунд между выстрелом и взрывом", - говорится в сообщении.

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