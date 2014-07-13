Террористы из танков обстреливают луганский аэропорт - СМИ
00:05, 13 июля 2014Политика
2 0
Террористы возобновили обстрел луганского аэропорта.
Луганский аэропорт / airport.lg.ua
Об этом в Твиттере сообщает Lugansk News Today.
"Возобновился миномётный обстрел аэропорта. Чуть раньше в том же направлении уехало 3 Урала с боевиками под завязку. (...) Обстрел аэропорта ведут где-то с района 44-ой школы. Стреляют не из миномётов. Танки. 6-8 секунд между выстрелом и взрывом", - говорится в сообщении.
#Луганск. Возобновился миномётный обстрел аэропорта. Чуть раньше в том же направлении уехало 3 Урала с боевиками под завязку.
— Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) July 12, 2014
Поправка. Обстрел аэропорта ведут где-то с района 44-ой школы. Стреляют не из миномётов. Танки. 6-8 секунд между выстрелом и взрывом.
— Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) July 12, 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter