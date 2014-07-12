В СНБО опровергли информацию о сбитом СУ-25 и сдаче в плен военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лисенко.

«Все самолеты, которые задействованы в антитеррористической операции, в исправном состоянии, полной боевой готовности и готовы к выполнению заданий. Также ни один украинский военнослужащий не сдался в плен», - сказал Лисенко.

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