В СНБО опровергли информацию о сбитом СУ-25 и сдаче в плен военных
18:22, 12 июля 2014Политика
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В СНБО опровергают информацию о сбитом террористами самолете СУ-25 и сдаче в плен военнослужащих, которые обороняют Донецкий аэропорт.
СНБО опровергает информацию о сбитом СУ-25 / mca.su
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лисенко.
«Все самолеты, которые задействованы в антитеррористической операции, в исправном состоянии, полной боевой готовности и готовы к выполнению заданий. Также ни один украинский военнослужащий не сдался в плен», - сказал Лисенко.
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