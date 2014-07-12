Боевики и дальше обстреливают позиции украинских военных: 7 погибли, 33 ранены

Банды боевиков продолжают коварно обстреливать позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

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В 23.40 - 00.10 произошел минометный обстрел со стороны населенного пункта Тепличная в сторону района населенного пункта Металлист. Нападение отбито, потерь нет. Обстрел блокпоста со стороны Рубежное произошел в 3.30-3.45. Нападение также отбито без потерь.

Впоследствии минометный обстрел произошел в районе населенного пункта Кряковка.

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В пресс-центре АТО также сообщили, что в ходе зачистки населенного пункта Северск на фугасе подорвался 1 военнослужащий внутренних войск.

Кроме того, в 00.45-02.00 произошел обстрел позиций с БМ-21 «ГРАД». По предварительным данным, огонь велся со стороны границы РФ: блокпост в районе Краснодона - ранены 10 военнослужащих; блокпост населенный пункт Нижнее Деревечко - погиб 1, получили ранения-3; в районе населенного пункта Дьяково - ранения получили 10.

Также осуществлен обстрел с миномета инженерной переправы в районе населенного пункта Кожевня, пропускного пункта Дьяково. 1 погиб, 4 ранены.