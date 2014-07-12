Фейгин подтвердил, что будет защищать Савченко

Об этом он написал в Twitter

"Итак, я защищаю Надежду Савченко. С сегодняшнего дня. Всем украинцам я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ее спасти", - написал Марк Фейгин в Twitter.

Ранее сообщалось, что сестра летчицы - Вера подписала контракт с представителем Фейгина. Сам адвокат находится в России, поэтому лично контракт подписать не мог.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины предложило семье летчицы несколько кандидатур российских адвокатов, среди которых семья больше всего заинтересовалась именно Фейгиным. Марк Фейгин дал предварительное согласие на защиту украинки, его кандидатуру должны утвердить на заседании МИД.

Фейгин принимал участие во многих громких делах, среди которых освобождение скандального панк-группы Pussy Riot. Как известно, за панк-молебен в храме девушек из панк-группы приговорили к 2 годам заключения, и выпустили за два месяца до завершения срока по амнистии.