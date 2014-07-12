На Донбассе украинская авиация разгромила две базы и бронегрупу террористов
03:10, 12 июля 2014Политика
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Благодаря оперативной и слаженной работе аэроразведки и разведывательных групп, силами авиации Вооруженных Сил Украины были нанесены очередные точные авиаудары по позициям террористов.
На Донбассе украинская авиация разгромила две базы и бронегрупу террористов / Фото Александр Клименко
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.
"В районе населенного пункта Гольмовський разгромлен базовый лагерь боевиков, в районе города Перевальск уничтожена бронегруппа террористов. В районе города Дзержинск уничтожена база боевиков, и два бронетранспортера", - написал он.
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По словам Селезнева, в этом очень помогло местное население, которое активно помогает выявлять массовые скопления боевиков, их базы и места дислокации.
Сейчас продолжается уточнение убытков, причиненных боевикам.
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