На Донбассе украинская авиация разгромила две базы и бронегрупу террористов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

"В районе населенного пункта Гольмовський разгромлен базовый лагерь боевиков, в районе города Перевальск уничтожена бронегруппа террористов. В районе города Дзержинск уничтожена база боевиков, и два бронетранспортера", - написал он.

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По словам Селезнева, в этом очень помогло местное население, которое активно помогает выявлять массовые скопления боевиков, их базы и места дислокации.

Сейчас продолжается уточнение убытков, причиненных боевикам.