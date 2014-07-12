Луценко: Призывы «не бомбить Донбасс» - разрешение на продолжение терроризма на востоке

Тогда с его стороны это был бы шаг навстречу миру и спокойствию края, который он считает своим. Об этом лидер «Третьей Украинской Республики» Юрий Луценко сказал в эфире программы «Шустер-LIVE».

«Все остальные призывы к Украине «не бомбить города и садиться за стол переговоров» означают разрешение террористам и дальше делать то, что они делают», - убежден политик.

Он напомнил, что сейчас до двух десятков тысяч террористов захватили в заложники почти три миллиона человек.

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«Бывший хозяин Донбасса должен призвать террористов сложить оружие и выйти специальными коридорами навстречу амнистии в том случае, если они не совершали кровавых преступлений. Это то, чем Ахметов может помочь и Украине, и Донбассу, и себе», - сказал Луценко.

Политик также воспользовался случаем обратиться к обманутым людям с востока с призывом о разоружении. По его мнению, это позволит избежать неоправданных жертв с обеих сторон противостояния.

Он рассказал, что благодаря комплексу «агрессивных мер» спецслужбам Украины удалось установить и задержать всех лиц, причастных к уничтожению вертолета Вооруженных Сил Украины и гибели девяти военных 24 июня близ горы Карачун. То есть - имена всех причастных к преступлениям обязательно будут установлены, а ответственность за содеянное - неизбежна.

«Хочу, чтобы граждане Украины, которые в силу разных причин - глупости или бедности - взяли в руки оружие, но не совершали преступлений, знали, что они могут рассчитывать на амнистию или помилование. Если мы хотим добра и нашему государству, и своим семьям, - это надо делать немедленно», - резюмировал советник Президента Украины.