Украинский интерес. Крокодильи слезы Лаврова, нерешительный ЕС и страсти по трубе

Ангела Меркель и Франсуа Олланд продолжают выискивать европейский интерес в прекращении огня на Донбассе. Лидеры Германии и Франции проводят телефонные переговоры поочередно с украинским и российским президентами, но составить общий знаменатель процесса примирения не могут. Очевидно, что лидерам Старого Света не нужна война на континенте, но при этом лидеры Евросоюза не хотят портить отношения с Владимиром Путиным. На этом фоне подоплека действий России, с одной стороны, призывающей к миру, а с другой – продолжающей снабжать боевиков тяжелым вооружением, становится все более понятной миру. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров льет крокодильи слезы, сокрушаясь по поводу требования Петра Порошенко к боевикам сложить оружие, при этом не обращая внимания на появление на вооружении террористов танков и РСЗО «Град».

Создается впечатление, что Европейский Союз вполне устраивает напряженность на востоке Украины. Трудно назвать адекватной реакцией решение ЕС о расширении списка санкций на 11 фамилий граждан России, поскольку для кремленомики его последствия минимальны. Европейские политики не спешат ограничивать контакты с РФ в сфере энергетики и высоких технологий, дающих рабочие места и прибыль европейским компаниям. Если уж представитель Украины в Европейском Сообщества Константин Елисеев выразил глубокое разочарование решением ЕС, то в переводе с дипломатического на человеческий язык это означает куда более жесткую реакцию. И далеко не факт, что неоднократные обстрелы сепаратистами украинских силовиков «Градами» подтолкнет ЕС к введению третьей фазы санкций против России. США, как известно, намерены синхронизировать свои действия в отношении Кремля с ЕС. До летних каникул, на которые в западной политике вряд ли рискнет кто-нибудь покуситься, остается совсем немного.

«Газпром» тем временем увеличил сумму украинского долга до 5,3 миллиарда долларов, а глава президентской администрации Владимира Путина Сергей Иванов выразил уверенность, что Украина вскоре начнет незаконное изъятие российского газа из экспортных объемов. Риторика россиян понятна – они стремятся создать образ Украины как должника и ненадежного партнера, что способно помочь в борьбе за контроль над украинской ГТС. Кабинет Яценюка в лице министра топлива и энергетики Юрия Продана рассчитывает успеть реформировать «Нефтегаз Украины», и уже на ближайшей парламентской неделе правительство попытается продавить соответствующий законопроект. Украинская энергетическая монополия объявила конкурс на поставки газа через Словакию, что должно помочь ликвидировать дефицит российского газа. Сомнительно, что еврокомиссару Эттингеру удастся выступить в качестве эффективного посредника в энергетическом диалоге между Киевом и Москвой, по всей видимости, это будет уже первоочередная задача для будущего куратора энергетических вопросов ЕС.