Штаб АТО получил новое подтверждение поддержки террористов Россией

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, после одного из обстрелов войск АТО боевиками недалеко от границы с Россией на оставленных ими позициях обнаружили минометы российского производства.

"Там же найдено большое количество остатков сухих пайков российского производства, чехол на шлем старого образца Вооруженных сил России с маркировкой принадлежности к воинской части 17-й отдельной мотострелковой бригады", - написал он.

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"Впоследствии было установлено, что минометы были завезены в Украину с территории России", - добавил Селезнев.

"После пересечения государственной границы с Украиной, артиллерийские подразделения с территории РФ, передвигались автомобильным транспортом, поднялись 1200-1500 м по лесопосадке и пшеничному полю на север от границы, развернули две минометные батареи, и в период с 01.45 по 02.05 11.07.2014 года совершили обстрел расположения подразделений ВС Украины. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб и пятеро были ранены", - написал он.

По словам представителя штаба АТО, командование антитеррористической операции имеет достаточные доказательства, видео - и фотоматериалы следов пересечения государственной границы государства и применения оружия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины.