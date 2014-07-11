В Донецком ЦУМе произошел взрыв, ранен один человек – депутат райсовета
18:29, 11 июля 2014Политика
0 0
Взрыв произошел на втором этаже универмага.
В Донецком ЦУМе произошел взрыв / Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
На втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв, один человек пострадал.
Об этом написал зампредседателя Ворошиловского районного совета в Донецке Иван Приходько на своей странице в Faceebok.
Читайте такжеВ Донецке боевики захватили завод американской Cargill
"На втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв. Есть раненые. Причины утончаются службами МЧС и МВД", - написал Приходько.
Позже он уточнил, что один человек пострадал: "Последствия взрыва. Пострадавший один. Ранен".
Відео Российско-Украинская война
Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
Фото: Ivan Prikhodko / facebook.com
@666_mancer
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter