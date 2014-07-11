В Донецком ЦУМе произошел взрыв, ранен один человек – депутат райсовета

На втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв, один человек пострадал.

Об этом написал зампредседателя Ворошиловского районного совета в Донецке Иван Приходько на своей странице в Faceebok.

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"На втором этаже Донецкого ЦУМа произошел взрыв. Есть раненые. Причины утончаются службами МЧС и МВД", - написал Приходько.

Позже он уточнил, что один человек пострадал: "Последствия взрыва. Пострадавший один. Ранен".

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