Украинские силовики вернули контроль над пропускным пунктом «Изварино» - АТО

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.

«Во время выполнения заданий по восстановлению и разблокированию государственной границы Украины и взятию пограничных пунктов пропуска «Червонопартизанск» и «Изварино» личный состав подразделений и частей Вооруженных сил Украины проявили мужество и героизм», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, группа боевиков в ночь на 21 июня напала на пункт пропуска через государственную границу «Изварино».

24 июня Кабинет министров Украины принял решение о прекращении движения в пункте пропуска «Изварино».