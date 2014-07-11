Украинские силовики вернули контроль над пропускным пунктом «Изварино» - АТО
10:57, 11 июля 2014Политика
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Украинские силовики вернули контроль над пограничным пунктом пропуска международного автомобильного сообщения «Изварино» в Луганской области.
"Изварино" вновь под контролем АТО / Державна прикордонна служба України
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.
«Во время выполнения заданий по восстановлению и разблокированию государственной границы Украины и взятию пограничных пунктов пропуска «Червонопартизанск» и «Изварино» личный состав подразделений и частей Вооруженных сил Украины проявили мужество и героизм», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, группа боевиков в ночь на 21 июня напала на пункт пропуска через государственную границу «Изварино».
24 июня Кабинет министров Украины принял решение о прекращении движения в пункте пропуска «Изварино».
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