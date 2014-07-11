Студенты Львовской академии искусств приобрели для военных рации и обмундирование

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, 10 июля студенты Львовской академии искусств принесли в Координационный центр помощи фронту областного совета собранные ими 9 тыс. грн для приобретения необходимой техники и вещей для военнослужащих.Читайте такжеВолонтеры передали силам АТО почти 9 тыс. бронежилетов - СНБО

Как отметила студентка Львовской национальной академии искусств Ольга Тиводор, «мы принесли собранные деньги, чтобы передать их на потребности армии. В то же время здесь мы выяснили, что именно нужно военным, а потому вместе с ребятами, которые выезжают на восток, приобрели для них необходимые вещи. Понимаем, что наша помощь – это маленькая капля в море реальной потребности. Но эти деньги мы собрали с верой в то, что наши военные вернутся домой живыми и здоровыми».

Вместе с тем, как заметил координатор центра помощи фронту Олег Пелехатый, «студенты, собрав средства в сумме 9 тыс. грн, приобрели необходимые вещи для бойцов УНСО, которые 10 июля выехали на востоку для обороны нашего государства. В частности, они купили рации, ремни и перчатки».Читайте такжеНа Львовщине мужчина пожертвовал на приобретение амуниции для военных 60 тысяч гривен

Как сообщал УНИАН, 10 июля из Львовской области на восток в зону антитеррористической операции отправился отряд добровольцев краевой команды Украинской националистической самообороны.