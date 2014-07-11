Информация о захвате боевиками казака Гаврилюка не подтвердилась - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

"Меня сейчас заваливают вопросами о судьбе знаменитого героя Майдана Михаила Гаврилюка, так что пришлось срочно выяснить. Есть проблема со связью - большинство опытных людей, кто действует в зоне АТО, выезжая из базового лагеря оставляют мобильные телефоны, поэтому пообщаться прямо сейчас с Михаилом по его номеру нельзя. Информация о взятии Гаврилюка в плен не подтвердилась", - пишет он.

Читайте такжеКазака, которого зимой на Майдане раздевал "Беркут", могли вывезти в Россию - СМИ

"Офицер подразделения, в котором сегодня находился Гаврилюк, сказал, что действительно была угроза его жизни и безопасности. Но в данный момент казак находится на территории, подконтрольной украинским силам. Он в порядке", - написал Бутусов.