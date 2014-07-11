Заявления "власти" Крыма о ликвидации Меджлиса является геноцидом - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга по ситуации с соблюдением прав человека в АР Крым.

Петренко подчеркнул, что последние заявления самопровозглашенных властей Крыма о том, что они рассматривают вопрос ликвидации Меджлиса - ”это не что иное, как геноцид, нарушение всех возможных не только юридических, но и человеческих норм с их стороны”.

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”Даже вопрос компенсации убытков (из-за аннексии Крыма) отходит на второй план, когда читаешь заявление, в котором указано, что убит военнослужащий ВСУ, замучен крымский татарин, похищен журналист. Эти вещи являются более чувствительными... эти факты нечеловеческого обращения и фактически преступлений, которые можно приравнять к временам фашистской Германии, со стороны РФ, они должны стать основой отдельного международного криминального суда против тех представителей российской власти, которые начали эту агрессию”, - подчеркнул Петренко.