Свиньи капитана Кудюкина

В первой половине 90-х в Украине вспыхнул грандиозный скандал, связанный с хищением Черноморского морского пароходства. В скандале был замешен тогдашний Президент Украины Леонид Кравчук. За несколько лет третий в мире торговый флот практически исчез: несколько сот судов были разворованы. Возглавлял пароходство Павел Кудюкин, который в конечном итоге был осужден до 10 лет лишения свободы.

Что в настоящее время делает главный фигурант скандала – Павел Кудюкин? Чем занимается прежний расхититель?... Недавно его имя появилось в прессе в связи с назначением его коллеги по пароходству Веры Ульянченко главой Киевской областной администрации.

Оказывается, морской капитан разводит свиней. Не морских, конечно...

Расположилась вотчина моряка на 15 тысячах гектаров неподалеку от Киева – в селе в Барышевском районе Киевской области.

ЕСЛИ БЫ НЕ МОРЕ, ЗАНЯЛСЯ БЫ СВИНОВОДСТВОМ

С Павлом Викторовичем корреспондент УНИАН встретился в травматологии одной из киевских больниц – он лежал с поломанной ногой. Аж не верилось, что такой “железный” мужчина, морской волк до мозга костей, который сберег и капитанскую хватку, и командирский голос, мог себе что-то сломать. В отделении больницы он практически создал и офис, и приемную. Ежеминутно - телефонные звонки и постоянные посетители. Сразу по окончании нашей встречи капитан аграрного флота отбыл на встречу с австрийскими партнерами.

Как случилось, что Вы так кардинально изменили занятие?

В моей деятельности была определенная пауза, когда один из друзей пригласил поработать над одним проектом. Это было фермерское хозяйство на Киевщине. Я приехал сюда из Одессы и увлекся этим занятием. Три с половиной года назад, когда я пришел сюда, здесь был “убит” животноводческий комплекс - 700 голов скота и 120 работников предприятия, которые два с половиной года не получали зарплату. Лишь за два последних года мы с партнерами влили в его развитие около 170 млн. грн. В этом проекте мы наилучшие в стране. Хоть и есть свои проблемы. Сегодня опять актуальная проблема выплаты зарплаты. Но мы ее развяжем в ближайшее время. Недостает кредитных средств и ценных специалистов: мало ветврачей, технологов, зоотехников... В конечном итоге, страдаем тем, чем и вся страна.

Вам сразу понравилось новое занятие?

Да. Даже мама мне говорила: если бы ты не занимался пароходством, занимался бы этим. Помню, говорит, твою детскую любовь к животным. Всегда имел кроликов, собак, котов...

А сегодня я уже могу говорить на одном языке с птицеводами, специалистами из животноводства. Много читаю, учусь, общаюсь. Приглашают читать лекции, защищаю наши проекты в госучреждениях и перед иностранными партнерами.

Кстати, у нас есть и свой заповедник - с ламами, муфлонами, оленями, медведями, дикими кабанами. Есть табун прекрасных коней. Это животные для радости. Я очень люблю животных. Сам за ними присматриваю, строю хозяйство. Отдыхаю, когда все это вижу. Мне нравится наше село. Оно не менее красиво, чем какое-нибудь место в Европе. И я счастлив.

На охоту не ходите?

Когда-то ходил. Это было очень давно. Подстрелил как-то дикую козу, после чего долго мучался. Тогда пораздавал все охотничье оружие, больше этим не занимаюсь.

А капитаном Вы остались?

Бывших капитанов не бывает. Это звание – не только в судоплавстве и навигации. Если капитанский путь пройден достойно, человек способен справиться с другими вещами, “некапитанского” значения. Это даже не звание, - это состояние. Для меня это любимая профессия, профессия детской мечты. Моя жизнь распорядилась иначе. Но то, чем сегодня занимаюсь, - не менее важное за капитанскую деятельность.

Хотите вернуться в море?

Это несложно. Но в Украине нет пароходства. Некуда возвращаться...

Надеваете ли свой китель?

Конечно! Вот придете ко мне в гости, я заварю самовар чая и надену китель. Надеваю его, когда у меня праздник – личеный или семейный. Китель – это также не просто одежда, но и состояние души.

Говорят, из тюрьмы Вам помогал выйти Ющенко, еще будучи премьером...

Это не так. Вряд ли он имел такую возможность. Приказ о помиловании подписал Кучма, который меня своими же руками туда и отправил. Тогда был сложный политический момент в стране, и между прочим в водоворот попало и пароходство.

Меня осудили за статьей, которой не было в обвинении. Кучма разграбил Черноморское пароходство, а затем решил меня выпустить – когда дело было сделано. От пароходства уже ничего не осталось.

Под моим помилованием стоит подпись Кучмы, но я ему за это не благодарен. Если бы меня не выпустили в марте, я вышел бы в августе – по амнистии.

Никогда не смогу забыть 10 страшных, преступных лет времен Кучмы.

Вы - патриот?

Разве это не очевидно? Я переживаю за то, что происходит в этой стране. И при Кучме, и сегодня, когда страна разделилась. Я разочарован тем, что нынешнему Президенту за полтора года не удалось осуществить то, о чем мечтал и он, и я, и все...

Нельзя просто говорить о любви к Матушке-Украине - нужно демонстрировать каждый день, как ты ее любишь и что для нее делаешь. Я по крайней мере самому себе демонстрирую свою любовь к ней.

А какое ваше отношение к нынешней политической ситуации?

Ющенко, хоть является наилучшим сыном этой отчизны, не имеет возможности, как и какой-нибудь Президент, руководить всеми процессами в стране. Он не может выстроить все так, как хочет. Тем более, что уже действует конституционная реформа. Но все же Украина не парламентское государство. Это временное условие, которое устраивает тех, что сидят в парламенте. Поскольку все они думают не о демократии, а о перемещении центра управления страной ближе к себе. Возможно, придет время, когда страна сама придет к парламентско-президентской форме.

Как группируются люди? За партийным признаком, профессиональным или за целью. Украина разделена за целями и интересами. Такие политические группировки, как БЮТ и Партия регионов, – это же не партии. У них нет ни философии, ни национальной идеи. Ее ни у кого нет!

Как-то ко мне на ферму приехали гости из местной администрации. Был обычный рабочий день. Глава администрации спросил: какая у тебя национальная идея? Я показал на сто тысяч гусей, говорю: вот моя национальная идея!

А ни одна из украинских властей - ни предыдущая, ни сегодняшняя – не смогли выдать такой документ, который бы объяснял, что такое идея, за которую может подняться народ...

Главное задание Президента сегодня должно быть такое: снять помаранчеву ленту из лацкана пиджака и объединить государство и церковь. Если ему удастся это сделать к окончанию его правления, его можно будет отнести к лику святых.

Веру Ульянченко, которая с Вами работала в концерне “Бласко”, назначили главой Киевской областной администрации. Как бы Вы оценили ее как руководителя?

Мы знакомые с ней столько, сколько существует независимая Украина. Она возглавляла представительство “Бласко” в Киеве, работала с Ющенко, когда он был в оппозиции и в правительстве. Я бы назвал ее профессионалом не только в политике, но и в организационной и хозяйственной деятельности. Она не занимается бизнесом, очень преданная гражданка, умеет напряженно и плодотворно работать. Считаю, она готова выполнять и ту работу, которую ей поручили. Главное, чтобы ее не выдернули из этой должности ранее завершения президентского срока.

Какой Вы помните ее со времен деятельности “Бласко”?

Собственно, она не подчинялась мне напрямую. Организовывала внешнеторговые и внешнеполитические встречи, в конечном итоге, имела нагрузку сугубо организационного характера.

Уже тогда, после развала ЧМП, много говорилось о том, что она была одним из тех, кто разворовывал пароходство....

Не хочу обсуждать эти вопросы – хотя бы потому, что она не имела возможности разворовывать ЧМП. Она даже не имела доступа к средствам.

Вы часто с ней общаетесь?

По телефону, преимущественно по каким-то консультативным вопросам. Да и занимаемся мы разными делами, поэтому очень редко общаемся.

Она приезжает к Вам в гости?

Была у нас несколько раз – вместе с представителями администрации Президента, которые ознакомились с нашим бизнес-проектом. Собственно, это и все наши общие дела сегодня.

А теперь Вы рассматриваете возможность сотрудничества, учитывая ее новую должность?

А какое у нас может быть сотрудничество? Сейчас у неёї может быть лишь один интерес: поднимать предприятия области на высший уровень.

“ТЕРМИНАЛ” В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

Насколько успешным оказался свиной бизнес господина Кудюкина, выяснял наш специальный корреспондент.

Киевская область, Баришивский район. В селе – необычные чистота и порядок. Рядом с сельсоветом – красивая трехэтажная усадьба, как будто многопалубный корабль среди океана. Чей дом? – спрашиваю у прохожего.

- Это дворец Кудюкина...

- А кто такой?

- Начальник свинофермы...

Местные прекрасно знают, кто такой Кудюкин Павел Викторович. Знают, что именно ему принадлежат свиноферма и комбикормовый завод в Коржах, да еще несколько фермерских хозяйств в селах района. Но знают его по-разному. Одни ругают, другие – защищают.

Наши собеседники устроили спор просто на улице.

- Но он же зарплату не платит по несколько месяцев!

- Зато вспомните, как улицы осветили, дороги поубирали...

- Ну и куда это освещение делось после выборов?

- Вам все не так...

Когда один из оппонентов ушел:

- Ишь, как защищает! Это он с теми Кудюкиними, которые всей семьей хотели депутатами стать, тоже на выборы в блоке Литвина шел. Ну повкручували лампочки на фонарях, но как Литвин провалился (лишь жена Кудюкина стала депутатом местных Советов), так все те заботы о народе и закончились...

Пообщаться с родственниками Павла Викторовича, который в то время находился в Киеве с поломанной ногой, нам не удалось. Женский голос в домофоне резко ответил: “Никого нет дома!”

На предприятии, которое возглавляет бывший капитан далекого плавания, удалось поговорить с несколькими рабочими. Говорят то, что и большинство: работать негде, приходится сидеть здесь, хоть и зарплату не выплачивают...

- Мне, - говорит мужчина, в которого зарплата около 500 гривен, - уже три месяца не платили.

Немало людей, поувольнялись, а зарплату по несколько тысяч гривен через суд получали.

Вблизи свинофермы и племенного завода – административный центр еще не достроенного мясоперерабатывающего завода “Трубиж”, корпорации “Терминал” и Торгово-финансового дома “Навигатор”, который курирует работу 14 предприятий. У каждого из них – свой профиль. Например, “Гендер” выращивает гусей. “Грейн” хранит и переделывает зерно. “Флеш” осуществляет переработку мяса.

- Откуда такие названия в украинском селе? – спрашиваю у одного из руководителей.

- Дак у нас же президент – бывший моряк. Вот и названия заморские.

Здесь бурлит работа - как в порту. На территории временного офиса разгружаются стройматериалы для мясоперерабатывающего предприятия, неподалеку, на комбикормовом заводе, ставят силосы.

Руководство компании встретило журналиста с определенным подозрением: а откуда вы о нас узнали? А что вы о нас будете писать? Хорошое или плохое? После убеждений в том, что все будет отражено “так как есть”, и нескольких звонков шефу согласились рассказать и показать предприятие.

Проблемы с выплатой зарплат объяснили недостатком оборотных средств.

"Для завершения строительства комбикормового завода, элеватора и мясоперерабатывающего завода нам нужно около 300 млн. грн., - рассказал директор мясоперераьатывающего завода Анатолий Семененко. - А нам не дают кредитов...”

Из-за этого, говорит, и на зарплаты не хватает: один лишь “Терминал” задолжал рабочим около 2 млн. грн., а это – задолженность за 5 – 6 месяцев.

Жалуются фермеры-бизнесмены на украинский АПК: государственной поддержки нет, цены на сырье падают, белого итальянского гуся покупать никто не хочет. Нужен полный цикл производства – от выращивания кормов для животного вплоть до производства колбас. Тогда, мол, будет дело. Сегодня рентабельность в животноводческой отрасли – лишь 9%. А после полного развертывания производства должна вырасти до 50%. В то же время от свинокомплекса предприятие в прошлом году получило 1,8 млн. гривен (почти столько, сколько концерн не доплатил своим сотрудникам).

Интересно, что не только они недополучают свое. Выходя из свиной фермы, услышал от рабочих реплику: “Устраивают здесь показуху... а свиньи уже два дня некормлены...”

Справка При розвале СССР ДСК ЧМП считалась третьей в мире по количеству судов и объемами перевозки грузов. В нем работало около 80 тыс. человек. За 1990 год предприятие получило свыше 1 млрд. долларов прибыли.

У ЧМП было 300 океанских судов, 1100 судов вспомогательного флота. Сегодня осталось 36 плавсредств. Из них только 3 суда.

На момент принятия Кудюкиним ЧМП в составе пароходства насчитывалось 212 судов.

Хроника скандала

- 13 августа 1993 года Президент Украины Л.Кравчук, (как писалось, “превышая свои должностные полномочия и в нарушение требования ст. 114—5 тогдашней Конституции Украины”) своим указом создал акционерный судоходный концерн «Бласко — Черноморское морское пароходство», а также “незаконно” назначил П.Кудюкина президентом этого концерна.

После этого на личный валютный счет «457-Мария» сына Л.Кравчука П.Кудюкин и другие физические и юридические лица начали перечислять большие суммы иностранной валюты.

24 декабря 1993 года Верховная Рада Украины наложила вето на отмеченный указ Президента как таковой, что противоречил Конституции Украины. Но Л.Кравчук свой антиконституционный указ не упразднил. Лишь после ареста П.Кудюкина 24 января 1995 года этот указ был упразднен Президентом Л.Кучмой.

- 2 ноября 1993 года соучредитель немецкой фирмы «Евроконзальт» гражданин Украины О. Лазебный перечислил за указанием П.Кудюкина полученные от него 790 тыс. марок ФРГ через «Обербанк» (г. Мюнхен) на счет «457-Мария» О.Кравчука. Допрошенный как свидетель О.Лазебный подтвердил отмеченные обстоятельства открытия О.Кравчуком счета у Швейцарии и перечисления на него этой валюты и предоставил следствию документы, которые подтверждали его свидетельство. Как участник криминального процесса О.Лазебный постановлением Генеральной прокуратуры от 18 мая 1995 года был взят под охрану Службой безопасности Украины.

- 4 ноября 1993 года П.Кудюкин из филиала «Комерцбанка» (г. Бремен ФРГ) перечислил на отмеченный валютный счет О.Кравчука почти 100 тыс. дол. США.

Установлено, что никаких финансово-коммерческих обязательств между О.Кравчуком и компанией «Бласко», немецкой фирмой «Евроконзальт», О.Лазебным не было.

Создание президентом Украины Л.Кравчуком с нарушением требований Конституции Украины АСК «Бласко-ЧМП» и незаконное назначение П.Кудюкина его руководителем, за выводами правительства, Генеральной прокуратуры и депутатской следственной комиссии по делу «Бласко», нанесли большой вред государственным интересам Украины.

В этих выводах, в частности, отмечено, что «экономическое и финансовое положение пароходства достигло критической границы и характеризуется полной кредитно-финансовой несостоятельностью. Массовое списание ЧМП судов, их продажа иностранным судоходным компаниям, массовые аресты судов в иностранных портах могут привести к тому, что наше государство останется без морского торгового и пассажирского флота. Общая сумма долгов ЧМП перед иностранными кредиторами в 1995—1997 годах не только не уменьшилась, а наоборот, выросла до 300 млн. дол. США» (Постановление Кабинета Министров Украины ѕ 614 от 28 июня 1997 г., докладная записка Генерального прокурора президенту Украины Л.Кучме от 1 июля 1997 г. за ѕ 23—69, представление Генеральной прокуратуры министру транспорта Украины ѕ 23—63 от 12 марта 1997 г., информация Генеральной прокуратуры ѕ 23—84—97 от 14 октября 1997 г., информация депутатской следственной комиссии по делу «Бласко» ѕ 06—36/35—40 от 13 ноября 1997 г.).

- В январе 1995 года Кудюкина задержали в Москве, где он скрывался от украинских стражей порядка.

- 15 июня 1998 года Николаевский областной суд признал П.Кудюкина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.80,80—1, 86—1, 165, 166, 172 КК Украины, и осудил его до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и вкладов, а также валютной выручки, ценных бумаг, которые находились на валютных счетах в банках ФРГ.

- 5 ноября 1998 года Верховный Суд Украины оставил в силе приговор Николаевского областного суда.

- В 2000 году Президент Л.Кучма помиловал П.Кудюкина, и он был освобожден с мест лишения свободы.

Дмитрий Стаховский, фото автора