Жена Черновецкого: Когда отец узнал, что я выхожу за Леню, у него произошел первый инфаркт

Леонид Черновецкий – один из первых легальных миллионеров Украины. Без пяти минут новый мэр Киева. По его свидетельству, владелец почти двух десятков эксклюзивных авто, среди которых суперлимузин Maybach и спорт-кар Mercedes-Benz SLR McLaren, который может разгоняться до «сотни» километров в час всего за 3 секунды. История успеха юриста-научного работника неоднократно подавалась на страницах деловой прессы. Он почетный президент концерна “Правекс”, но фактически дела ведет его жена Алина Айвазова. Эта встреча из Алиной Степановной состоялась еще до того, как она стала женой мэра.

“У меня и мысли не было, что он ухаживает за мной”

Они начали встречаться с Ленею еще в институте. Первый год у нее и мысли не было, что Леонид ухаживает за ней. Он тогда пытался выполнить каждое ее желание. Когда кто-то из студентов требовал, чтобы Алина шла сдавать экзамен первой (ее фамилия на "А"), а ей не хотелось, то Леонид заступался: "Она будет сдавать, когда захочет". И хотя Алина, по ее словам, не очень нуждалась в чьей-то защите, такая галантность ей нравилась. Потом он подарил ей цветы и сказал, что она - первая девушка, которой он что-то дарит. Родители Алини были обеспечены и она не собиралась искать богатого или перспективного мужчину. Однако длительное время и мысли не имела, что Леня живет достаточно скромно. Как-то они гуляли и Алина, ступая по бордюру, схватила его за свитер. Леня попросил: "Алина, осторожнее, это мой единственный свитер". В тот момент она заметила, что и штаны у него довольно странные, с лампасами, которые носят в милиции... В его отношении к Алине, вспоминает она сегодня, было столько беспокойства, что тяжело было остаться безразличной: "Поскольку я родом из Кавказа, то мой отец всегда хотел, чтобы я вышла замуж за грузина или армяна. Он сначала пережил мой выбор, в то время у него произошел первый инфаркт. Но со временем отец не только смирился, но и одобрил этот выбор".

Кстати, по словам Черновецкого, тесть на свадьбу подарил молодым их первую машину – голубые “Жигули”. Это было для будущего мэра королевским подарком, потому что из стипендии, да и будущей зарплаты прокурора, вряд ли можно было сложить на машину. Потом Леонид Михайлович сознавался, что в тяжелые времена зарабатывал частным “извозом”.

Как занялся бизнесом, начал выносить из квартиры хрусталь – бокалы и стаканы”

Перед тем, как стать банкиром и учредить крепкую компанию “Правекс”, супругам пришлось испытать достаточно много трудностей.

Алина Айвазова рассказывала: “...Жили достаточно скромно. Все инвестировали, и на жизнь оставалось совсем немного. Когда муж начал работать в прокуратуре, я была в декрете. Мы на его зарплату покупали все продукты - пища у нас была всегда.

Я много шила и себе, и Леониду, и детям, временами перешивала отцовы рубашки. Родители дали нам первый взнос на кооперативную квартиру. В ней были старый диван, шкаф, две детских кровати. Около восьми лет мы выплачивали долг за квартиру, не делали ремонта, не покупали мебели. Потом муж защитил кандидатскую, пошел в докторантуру. Я не запрещала. Наконец стал думать о бизнесе, зарегистрировал центр "Правекс" (аббревиатура от слов "право", "экономика", "бизнес“), занялся юридическими консультациями... Он взял помещение в аренду. Начал выносить из квартиры хрусталь: бокалы, стаканы, тратился на благоустройство офиса.

Я тогда еще не чувствовала, что у нас появились деньги. Моя дочка недавно сказала: "Мама, когда жены некоторых ваших компаньонов уже одевались в фирменных магазинах, ты еще ходила в турецкой одежде".

Помню, как нам на выставку антиквариата принесли бриллиантовую брошку-жука, уникально хорошую. Я обратилась к мужу, но он сказал: "Алина, сейчас у нас нет денег ни на дорогие украшения, ни на дорогие машины. Должны все инвестировать в бизнес". Я согласилась.

“Бюджет семьи веду я, деньги дает муж”

“Бюджет бизнеса в каждого из нас свой. Считаю, в каждого должны быть свои деньги. У меня собственный бизнес, которым я руковожу самостоятельно. Иногда, если я не хочу брать свои деньги из обращения, я могу на конкретный срок одолжить их у мужа, - утверждает Айвазова. - Бюджет семьи составляю я, деньги же на содержание дает муж - на хозяйственные потребности, ремонты, мебель.... Леонид знает, что не будет проблем на таможне, я не переплачу посредникам, сэкономлю его деньги. Свои деньги я трачу на себя. Захотела еще один костюм - хотя бы и сто костюмов - не буду просить этих денег у мужа. Он не отказывает мне, но я радуюсь, что все могу купить себе сама. Понравилась норковая шуба, которая у меня далеко не первая, - я тоже куплю ее сама.

Муж не хотел, чтобы я зарабатывала деньги. Как и большинство мужчин, он хотел, чтобы я его слушалась. Но постепенно я доводила, что лучше мне в чем-то уступить, что я тоже работаю и даже хорошо”. На вопрос бывали ли случаи, когда вам приходилось быть сильнее своего мужчины, Алина Айвазова отвечает: “Временами случались непредвиденные ситуации, когда я видела, что Леонид растерялся. Тогда я "собиралась", шутила, могла сама принять решение. Это его подбадривало. Но и мне приходилось чувствовать поддержку мужа. Как-то ограбили мой магазин золота в центре Киева. За день до этого было выдано распоряжение о запрещении государственным структурам охранять коммерческие предприятия, я не успела найти охрану. Мне позвонили домой, я приехала. С облегчением узнала, что никто не убит, подумала: "Буду работать, верну людям их деньги". Но сразу же за мной приехал Леня. Первое, что я услышала от него: "Алина, не волнуйся! Я все перекрою, заплачу свои деньги". Я потом обошлась без его денег, но как мне было важно услышать эти слова!”