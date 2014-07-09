Порошенко назначил Шимкива заместителем главы АП

20:02, 09 июля 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, который будет заниматься единственной платформой, которая отвечает за осуществление реформ в Украине.

Дмитрий Шимкив / gblor.ru

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в ходе встречи с общественными реформаторскими движениями.

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"Я уверен, что это именно тот человек, который должен представлять президента в этом", - заявил Порошенко.

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