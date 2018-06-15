Децентрализация для Партии регионов: "пилим" местные бюджеты

Полуразлагающиеся останки Партии регионов, похоже, готовы на все, чтобы задержаться в украинской политике. Именно они громче всех говорят о компромиссе с местными «элитами» на Востоке страны. Именно они раньше других оседлали тему федерализации, пардон, децентрализации. Именно для них выгодны такие позиции – некий спасательный круг, в котором они остро нуждаются, чтобы сохранить свое феодальное управление Донбассом.

Минувшая пленарная неделя парламента продемонстрировала: наиболее рьяными сторонниками децентрализации в Украине остаются бывшие и нынешние «регионалы». К примеру, глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, выражая недовольство президентским проектом Основного закона, «бил» именно в эту тему. «Когда сегодня (3 июля – УНИАН) представляли проект Конституции, говорилось, что в нем предусмотрена серьезная децентрализация власти. В чем она заключается? В том, что будут избираться исполкомы. Но они и сегодня избираются. А тот факт, что главы исполкомов будут избираться среди депутатов, принципиально ситуацию не меняет, учитывая то, что должность губернатора будет заменена должностью префекта с еще большими полномочиями. Ему будут отданы все полномочия по координации действий силовых органов. Кроме того, президент будет иметь возможность за любое нарушение закона распустить совет любого уровня» - посетовал Ефремов.

С одной стороны, эти стенания не выбиваются из общей риторики «регионалов». Мол, децентрализация, конечно, нужна, но не такая (своего варианта, впрочем, сами пособники режима Януковича не предлагают). С другой, Александр Сергеевич, как никто другой, заинтересован в сохранении за местными властями нынешнего статус-кво. Поскольку в том виде, в котором сейчас региональные «элиты» в Киеве «сотрудничают» с местными органами власти и местными же силовиками и правоохранителями, позволяют туго набивать карманы первым, не обижая последних. Грубо говоря, ничего не меняя, нынешние «авторитеты» Донбасса, приведшие регион к гуманитарной катастрофе, собираются и дальше «доить» наивный электорат Востока Украины. Тем более, схемы оседания денег не в местных бюджетах, а в конкретных карманах, отработаны давно.

Законность чиновников «не колышет»

Так, еще в 2010 году, после победы на президентских выборах выходца из Донбасса – Виктора Януковича, и в канун грядущих тогда местных выборов, «видные деятели» из Партии регионов, решили «взять под контроль» рекламный рынок в Луганске. А, попросту, занялись открытым рейдерством: у большинства луганских операторов внешней рекламы, без каких-либо внятных объяснений, были изъяты рекламные площади. Под свое решение местный исполком нашел отговорку, мол, чтобы оптимизировать размещение рекламных щитов, на заседании комитета была утверждена схема их размещения, а билборды десятка компаний просто в нее не вписались либо были размещены с нарушениями украинского законодательства. Примечательно, что сами рекламщики, до момента изъятия у них рекламных площадей, знать не знали о вышеупомянутом решении луганского исполкома, как и о том, что что-то нарушают.

Ведь, во-первых, немногим ранее, так как рекламный рынок приносил в бюджет Луганска около 4 млн гривен ежегодно, местные власти сами выдали рекламщикам разрешения на размещение билбордов и лайтбоксов именно в тех местах, которые и были признаны луганским исполкомом «незаконными местами размещения».

Во-вторых, «ограничения» в размещении рекламных площадей перед местными выборами 2010 года коснулись далеко не всех операторов наружной рекламы. А выбор луганского исполкома «законных» компаний, мягко говоря, удивляет.

Местный бюджет лишили миллионов

Дело в том, что уйти с рынка местные власти Луганска заставили самых крупных операторов наружной рекламы – компании «Прайм», «Довира аутдор», Gallery Plus, PTM, Perekhid outdoor и других. Зато другим не только продлили договора, но позволили (в обход законных процедур) установить новые рекламоносители.

Так, по данным украинской Ассоциации наружной рекламы, луганские власти не стали демонтировать рекламные конструкции ООО «Медиа-Пресс» и ООО «Формат-18», которые подконтрольны крупной луганской рекламной компании «Сава-Арт» и за которыми, по словам горожан и некоторых чиновников, стоит… лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов. «Это свидетельствует о том, что одним операторам внешней рекламы предоставляются необоснованные привилегии, а рекламный бизнес других, работающих на рекламном рынке Луганска годами и годами наполняющих местный бюджет, уничтожается городскими чиновниками», - считает руководитель Ассоциации наружной рекламы Артем Биденко.

В этой истории интересно и то, что, к примеру, срок действия разрешений для размещения бигбордов ООО «Формат-18» истек в апреле 2011 года, и заявлений на продление мест аренды от компании городские власти не получали. Однако рекламные конструкции этих рекламщиков не были демонтированы. «И нужно учитывать еще и тот факт, что эти конструкции (из-за отсутствия разрешений) стоят бесплатно и в городской бюджет за их размещение не поступает ни копейки», - отмечает Биденко.

В Ассоциации подсчитали, что только «привилегии» для одной некрупной компании «Формат-18» превратились для луганчан в недополученные (с 2011 года по сегодняшний день) в бюджет города более 100 тысяч гривен. А, учитывая, что подобных привилегированных компаний несколько, их «подпольная работа» - это миллионы гривен и, как следствие, недофинансированные ремонты крыш и дорог, отсутствие денег из бюджета на детские сады и больницы, нехватка средств на социальные городские программы и т.д.

Билбордов не стало меньше

Возможно, в этой ситуации, городские жители могли бы утешиться уменьшением количества рекламы в Луганске. Но не тут-то было! Бигбордов, отнюдь, не стало меньше. Дело в том, что, после массового проведения работ по демонтажу рекламных конструкций в октябре-ноябре 2011 года, уже в декабре город начал страдать от засилья новых рекламных носителей. Причем на их установку местной властью не было выдано ни одного официального разрешения.

В Ассоциации наружной рекламы считают, что новые борды установлены одной структурой. «Доказательством является то, что все новые рекламные конструкции выглядят одинаково», - поясняют рекламщики. Впрочем, идентифицировать компанию-владельца новых рекламных площадей не представляется возможным: маркировка на бигбордах отсутствует, а городские власти скрывают информацию относительно владельцев-монополистов рекламного рынка Луганска.

Скрывают незаконно, но и не безосновательно. Причиной тому – банальное воровство. Дело в том, что «новые» конструкции неизвестного рекламщика-монополиста установлены на старый фундамент тех операторов рынка, которых местные чиновники, буквально, выжили с арендованных мест. «Конструкции установлены на наши же бетонные основания… Оказывается, что наши места все же отвечают дислокации, утвержденной исполкомом?», - отмечает представитель одного из операторов наружной рекламы Геннадий Борис.

То есть, рекламные конструкции, которые, по мнению луганского исполкома, якобы не соответствовали схеме размещения рекламы в городе, установлены на старых местах. Просто теперь они, по неизвестной причине, принадлежат другому хозяину. В этой связи в Ассоциации наружной рекламы считают: «городская власть искала лишь повод для уничтожения конкурентов нового собственника».

Децентрализация по-Ефремовски

Собственно, новый собственник настолько влиятелен в области, что ни один суд Луганска не встал на сторону ущемляемых рекламщиков. Когда же бизнесмены дошли до высоких кабинетов в Киеве, им сообщили: «Не лезьте в это. Это – вотчина Ефремова».

Действительно, за компанией «Сава-Арт» неоднозначно маячит фигура лидера «регионалов» Верховной Рады. Так, основателями «Сава-Арт» являются депутат местного совета, бизнесмен Владимир Медяник и бизнесмен Андрей Курляк. Оба, в свое время, всячески помогали «взять» город местным коммунистам. Но, поле победы бело-голубых, быстро сменили собственный партийный окрас. В результате, получив немало полезных «бонусов» в разгар парламентской избирательной кампании 2012 года. Здесь на руку Ефремова и соратников сыграло два фактора. Во-первых, с легкой руки Медяника и Курляка, Александр Сергеевич устранил всех возможных местных конкурентов на выборах. Во-вторых, учитывая, что во время предвыборной агитации, цена аренды бигборда в центре Луганска колебалась на отметке 1000 долларов США в неделю, а за рекламные площади никто в бюджет города не платил, карманы всех причастных к рекламной схеме пополнились немалыми суммами «черного» нала. К слову, Владимир Медяник получил еще и дополнительный «бонус» лично для себя – мандат народного депутата.

Впрочем, компании, незаконно вытесненные с рекламного рынка Луганска, после местных судов, обратились с коллективным иском в Апелляционный суд Донецкой области. И судьи, не контролируемые Ефремовым и Ко, посчитали действия луганских чиновников незаконными. Но разве это остановило местных коррупционеров? Отнюдь. Даже через год после вердикта, власти Луганска не торопятся выполнять решение Апелляционного суда и продолжают работать по «серым» схемам. Тем временем, в Верховной Раде Александр Ефремов продолжает, не стесняясь, разглагольствовать о децентрализации и увеличении полномочий местных органов власти по контролю над местными налогами и сборами, к которым относится и аренда рекламных площадей. Грубо говоря, децентрализация в том виде, в котором ее пытаются представить избирателям «регионалы», не более чем схема «доения» подконтрольных регионов.

Однако жители Востока Украины, местный бизнес, украинские предприниматели и потенциальные инвесторы, желающие вести свою деятельность на Донбассе, больше не намерены оставаться «дойной коровой» «регионалов». Не зря, идея, озвученная в Днепропетровской ОГА о возможной конфискации имущества, заводов и акций сторонников сепаратизма в пользу жителей востока страны, нашла поддержку в обществе. Особенно, в Донецкой и Луганской областях. Кто знает, не станет ли рынок наружной рекламы в Луганске первой ласточкой в воплощении этой концепции в жизнь…

Татьяна Стежар