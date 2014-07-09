Хельсинкский союз подал в Европейский суд на Россию за похищения и пытки людей

Как сообщает сайт союза, «организация надеется, что суд установит причастность к похищению военных Российской Федерации, правительство которой будет обязан выплатить потерпевшим компенсацию».

Правозащитники отмечают недостаточную активность Украины по освобождению заложников, которые не были военными, и приводят пример, когда работников СБУ, которые попадали в плен, обменивали на пленных боевиков гораздо чаще, чем гражданских лиц.

Адвокат, представляющий в суде позицию УХСПЧ, Олег Веремеенко утверждает, что Россия в Украине действует такими же методами, как в свое время в Чечне, и заявляет, что доказательством причастности РФ к терроризму на востоке Украины является российское оружие в руках террористов.

Читайте такжеМИД требует от России объяснений, как Савченко оказалась в СИЗО в Воронеже«Аналогичные дела в Евросуде еще называют «чеченскими». Практика взятия заложников появилась еще в 1990-е годы (во время первой и второй чеченской кампании). И юристы правозащитных организаций обращались тогда в Страсбург в порядке Правила №39 (срочные случаи) и требовали освобождения заложников. В данном случае сложность заключалась в том, чтобы доказать связь террористов из РФ и таким образом обосновать ответственность агентов РФ, а следовательно - и государства. Мы ссылались на то, что в распоряжении террористов оказалась новейшее оружие: ПЗРК-комплексы - стоимостью 80 тыс. долларов США, танки Т-72, пушки, другая новейшая бронетехника и т.д. Надеюсь, что суд услышал нашу аргументацию», - сказал адвокат.

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