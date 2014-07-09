В Славянске к приезду Порошенко готовили теракты

Об этом со ссылкой на слова самого президента в своем твиттере сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Диверсанты задержаны.

"Президент Порошенко: за 40 мин до моего приезда в Славянске обнаружили две диверсионные группы, которые имели целью совершение теракта. Их задержали", написал Цеголко.

Читайте такжеПорошенко хочет переговоров с "настоящими хозяевами Донбасса"

Президент Петр Порошенко во вторник побывал в Славянске, где среди прочего, выразил надежду, что в ближайшее время он посетит Донецк и Луганск.