”Знаю поименно, кто расшатывает” единство Ющенко, Тимошенко и демкоалиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что единство Президента и главы правительства разрушают конкретные люди.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье.

Премьер отметила, что «огромное число» людей, которые представляют кланово-олигархическую систему, политические группы, в том числе, и оппозицию, «мечтают» о том, чтобы разрушилась демократическая коалиция и Президент, и премьер не находили общего языка.

«Я могу твердо сказать, что я эти планы знаю, я знаю, как расшатывается сегодня единство Президента и премьера, и демократической коалиции – знаю поименно, кто расшатывает. У меня хватит понимания ситуации и способности найти понимание с Президентом по каждому вопросу, и терпения, чтобы противостоять таким выпадам», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье премьер-министр сказала, что благодарна Президенту за то, что находит с ним взаимопонимание по всем вопросам.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что коалиция состоит из двух политических команд и «это означает, что дискуссия не исключается… дискуссия – это хорошо». «Главное – что в дискуссии рождаются совместные решения», - подчеркнула премьер-министр.