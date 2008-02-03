Тимошенко не чувствует приближения президентских выборов
21:02, 03 февраля 2008Политика
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И готовится отчитаться за 100 дней
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не ощущает приближение президентских выборов, а готовится через 100 дней отчитаться о деятельности правительства.
Об этом она заявила в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.
«Я ощущаю приближение 100 дней деятельности правительства, за которые я могу отчитаться перед людьми: что я сделала за 100 дней», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр подчеркнула, что сейчас она «каждую минуту» готовится к такому отчету.
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