Общественные активисты определили крупнейших лоббистов реформ в Верховной Раде

Об этом УНИАН сообщила координатор общественной инициативы Анна Гопко.

«Это два закона о государственных закупках, о высшем образовании, об общественном вещании, о восстановлении доверия к судебной системе, о стандартизации, о метрологии и метрологической деятельности, о сотрудничестве территориальных общин. Это изменения в Уголовный кодекс, необходимые для визовой либерализации, а также изменения к закону о доступе к публичной информации», - сказала Анна Гопко.

Активистка отметила, что принятие законов не состоялось бы без давления общественности.

«На пикеты Верховной Рады выходили сотни Самообороны Майдана и активисты Автомайдана.

Даже чиновники ЕС звонили Арсению Яценюку и предостерегали, что без принятия законов международные финансовые институции не выделят траншей. Общественность воспользовалась "окном возможностей", которое открылось после Майдана», - отметила координатор общественной инициативы.

Чтобы принять большинство из законов год-два назад депутатам не хватало политической воли. Сейчас же к сотрудничеству с общественными активистами, экспертами и журналистами присоединились 26 парламентариев межфракционного объединения «Платформа реформ».

«Мы стараемся использовать соревнования между различными политическими силами, представленными в парламенте, чтобы лучшие реанимационные инициативы приобрели форму законодательных актов. Еженедельно перед согласительным советом депутатских фракций передаем председателю Верховной Рады повестку дня с важнейшими законами. Активными лоббистами наших инициатив является Юрий Сиротюк из «Свободы», «ударовцы» Виктор Чумак, Оксана Продан и Павел Ризаненко, внефракционный Юрий Деревянко, Андрей Шевченко из «Батькивщины» . Хотя, конечно, принять десяток законов можно было на протяжении двух пленарных недель, а не четырех с половиной месяцев», - добавила Анна Гопко.

Напомним, ранее политолог Вадим Карасев отмечал, что после формирования нового Кабинета Министров активность Верховной Рады в вопросах голосования за законы, касающиеся проведения реформ, существенно снизилась.

«Даже законопроекты, которые выносятся на голосование в рамках «Платформы реформ», принимаются со скрипом. Последовательно и в полном составе голосует за все реформистские законы разве что «Свобода», в то же время у их партнеров по коалиции такое единодушие не наблюдается», - отметил Карасев.

По его словам, «Свобода» подала на рассмотрение парламента еще ряд резонансных законопроектов, в частности «О проведении люстрации в Украине», которые даже не попадают в повестку дня.