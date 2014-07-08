Общественные активисты определили крупнейших лоббистов реформ в Верховной Раде

13:08, 08 июля 2014
Политика
1 0

За первые 130 дней работы нового парламентского большинства в Верховной Раде принято 10 законов из Реанимационного пакета реформ.

Активістка зазначила, що ухвалення законів не відбулося би без тиску громадськості

Об этом УНИАН сообщила координатор общественной инициативы Анна Гопко.

«Это два закона о государственных закупках, о высшем образовании, об общественном вещании, о восстановлении доверия к судебной системе, о стандартизации, о метрологии и метрологической деятельности, о сотрудничестве территориальных общин. Это изменения в Уголовный кодекс, необходимые для визовой либерализации, а также изменения к закону о доступе к публичной информации», - сказала Анна Гопко.

Активистка отметила, что принятие законов не состоялось бы без давления общественности.

«На пикеты Верховной Рады выходили сотни Самообороны Майдана и активисты Автомайдана.

Даже чиновники ЕС звонили Арсению Яценюку и предостерегали, что без принятия законов международные финансовые институции не выделят траншей. Общественность воспользовалась "окном возможностей", которое открылось после Майдана», - отметила координатор общественной инициативы.

Чтобы принять большинство из законов год-два назад депутатам не хватало политической воли. Сейчас же к сотрудничеству с общественными активистами, экспертами и журналистами присоединились 26 парламентариев межфракционного объединения «Платформа реформ».

«Мы стараемся использовать соревнования между различными политическими силами, представленными в парламенте, чтобы лучшие реанимационные инициативы приобрели форму законодательных актов. Еженедельно перед согласительным советом депутатских фракций передаем председателю Верховной Рады повестку дня с важнейшими законами. Активными лоббистами наших инициатив является Юрий Сиротюк из «Свободы», «ударовцы» Виктор Чумак, Оксана Продан и Павел Ризаненко, внефракционный Юрий Деревянко, Андрей Шевченко из «Батькивщины» . Хотя, конечно, принять десяток законов можно было на протяжении двух пленарных недель, а не четырех с половиной месяцев», - добавила Анна Гопко.

Напомним, ранее политолог Вадим Карасев отмечал, что после формирования нового Кабинета Министров активность Верховной Рады в вопросах голосования за законы, касающиеся проведения реформ, существенно снизилась.

«Даже законопроекты, которые выносятся на голосование в рамках «Платформы реформ», принимаются со скрипом. Последовательно и в полном составе голосует за все реформистские законы разве что «Свобода», в то же время у их партнеров по коалиции такое единодушие не наблюдается», - отметил Карасев.

По его словам, «Свобода» подала на рассмотрение парламента еще ряд резонансных законопроектов, в частности «О проведении люстрации в Украине», которые даже не попадают в повестку дня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter