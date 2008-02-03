Глава Житомирского облсовета комментирует “установление партийной диктатуры”

Председатель Житомирского областного совета Ирина СИНЯВСКАЯ расценивает решение суда об отстранении ее от участия в сессиях облсовета как “установление партийной диктатуры”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

По словам И.СИНЯВСКОЙ, впервые в Украине основанием для решения суда стал интерес политических партий.

"Судья Печерского районного суда Киева впервые в истории Украины указывает настоящие причины принятия решения о запрете 14 депутатам Житомирского областного совета, в том числе и председателю областного совета И.СИНЯВСКОЙ, принимать участие в заседаниях сессий областного совета", - заявила И.СИНЯВСКАЯ, комментируя постановление упомянутого суда от 29 января этого года (УНИАН: суд запрещает должностным лицам облсовета регистрировать и допускать к участию в пленарных заседаниях Житомирского облсовета ее председателя И.СИНЯВСКУЮ и ряд депутатов, которые решением Совета БЮТ от 2 июня прошлого года и конференции избирательного блока "Наша Украина" от 14 июля 2007 г. лишены полномочий депутатов местных советов).

По ее словам, Печерский районный суд вынес такое решение на основании того, что "работа 14 депутатов Житомирского областного совета препятствует реализации политических договоренностей и может навредить уставной деятельности и выполнению программ политических партий".

При этом председатель Житомирского облсовета подчеркнула, что такое решение отрицает верховенство права и нивелирует роль органов местного самоуправления, которые представляют исключительно интересы общества, а не отдельных политических сил.