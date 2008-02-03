”Из-за отсутствия оппозиции Россия ведет империалистическую политику”

Основная причина обострения отношений между Грузией и Россией состоит в том, что Грузия выбрала другой путь развития.

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва ПИЧХАДЗЕ.

«Основная проблема состоит в том, что Грузия выбрала другой путь развития, отличный от того, что предлагала ей Россия. Конфликтные регионы, экономическое эмбарго и ограничения в передвижении, по сути, являются только рычагами воздействия на Грузию», - сказал Ш.ПИЧХАДЗЕ.

В тоже время он уверен, что отнюдь не значит, что если Грузия вдруг изменит свою политическую ориентацию, то Россия вернет Абхазию. По его мнению, нужно учитывать, что существуют внутренние противоречия между абхазами и грузинами, а Россия умело играет на этих противоречиях.

Ш.ПИЧХАДЗЕ считает, что объективную причину ухудшение отношений между Грузией и НАТО устранить трудно. По его мнению, для этого должно измениться и настроение в обществе, которое ориентировано на Запад, и руководство государства должно поменяться.

«Субъективная причина состоит в неуравновешенности политики нынешнего правительства. Михаил СААКАШВИЛИ и его команда - неопытны, часто нетерпеливы. У нас довольно сложная политическая обстановка, и при этом мы еще толкаем Россию, делая в ее адрес агрессивные заявления, или арестовывая ее граждан, при этом создавая шумиху. Естественно, это обостряет конфликт», - сказал он.

Ш.ПИЧХАДЗЕ добавил, что исторический опыт показывает, что империалистические государства почти всегда были авторитарными. «Я считаю, что из-за отсутствия в России оппозиции государство ведет империалистическую политику», - сказал он.