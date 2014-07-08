Сотрудники СБУ задержали курьера, который вез террористам в Донецк почти 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, 4 июля на блокпосту на трассе Запорожье-Донецк в направлении Донецка сотрудники СБУ остановили легковой автомобиль, за рулем которого был житель г. Макеевка.

Во время осмотра автомобиля правоохранители выявили на заднем сидении два чемодана с российскими рублями. Установлено, что почти 5 млн. рублей 33-летний курьер вез с территории АР Крым в Донецк для выплаты денежного вознаграждения наемникам за вооруженные нападения на украинских военных и убийства мирных граждан.

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Выявленные средства были в банковских упаковках, на которых указано: «Банкноты банка России».

По этому факту следователями СБУ зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.