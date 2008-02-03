Завтра, 4 февраля, в 11.30 в пресс-центре УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция “Правда и неправда о „черных списках” украинцев в России”.

На пресс-конференции, в частности, будут обнародованы детали, причины и до сих пор неизвестны факты, связанные с задержанием политолога Сергея ТАРАНА в России, а также проанализировано нынешнее состояние украинско-российских отношений.

В пресс-конференции примет участие директор Международного институт демократий, председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Социоизмерение» Сергей ТАРАН. Телефон для справок: 067-505-87-30. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Как сообщал УНИАН, позавчера поздно вечером С.Тарана задержали российские пограничники в аэропорту Пулково-1 (Санкт-Петербург) и перевезли в Пулково-2. С.Таран провел почти сутки в штабе пограничной службы. Как сообщили пограничники украинским дипломатам, пребывание Тарана в России является нежелательным. По их словам, соответствующий звонок поступил руководству пограничной службы "Пулково" от высшего руководства.

Другие члены украинской делегации – представителей Независимых профсоюзов Украины - задержаны не было.