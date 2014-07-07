Украинские военные полностью контролируют границу с Россией - СНБО

Об этом в эфире "5 канала" сказал заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, сообщает сайт ТСН.

"Сразу же с прекращением перемирия, то есть с переходом к активной фазе АТО, фактически, вся граница была закрыта от возможности извне перевезти на территорию Украины тяжелое вооружение. Даже в Луганской области: ситуация такая, что весь границу контролируется Вооруженными силами и пограничниками", - заявил он.

Читайте такжеВ нарушителей морской границы Украины будут стрелять на поражение

Кроме того, Коваль отметил, что после 4 июля российская сторона больше не нарушала воздушное пространство Украины.

Также заместитель секретаря СНБО рассказал о состоянии российских войск, которые дислоцируются по другую сторону границы.

"Фактически, у нашей границы находятся батальонные тактические группы, которые занимаются прикрытием государственной границы. То есть, они перешли к обороне своего участка границы с Украиной и сдерживания проникновения на территорию России всех этих группировок. В них есть элементы ударных группировок и при необходимости они могут быть в кратчайшие сроки созданы", - сообщил он.