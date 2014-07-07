Совет ЕС расширит действие санкций второй фазы из-за событий в Украине

Совет ЕС на уровне постоянных представителей решил, в принципе, продолжить дальнейшие ограничительные меры при сохранении существующей легальной базы (второй фазы) относительно санкций в связи с ситуацией в Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил европейский дипломат по завершении заседания, которое состоялось в понедельник в Брюсселе.

"Изучил ситуацию в Украине по соответствию ключевым требованиям ЕС, как это указано в выводах Совета ЕС от 27 июня, и в свете последних событий, в том числе, учитывая дипломатические меры, COREPER (постоянные представители стран ЕС) в принципе, решил продолжить дополнительные целенаправленные ограничительные меры при сохранении существующей законодательной базы. Детали будут проработаны в течение следующего заседания в среду", - сообщил он.

Читайте такжеСовет ЕС в зависимости от развития событий в Украине будет принимать решение о дальнейших действиях

При этом дипломат не привел других деталей.

Из этого следует, что ЕС расширит список лиц, к которым будут применены санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов.