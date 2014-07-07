МИД Германии призывает власти Украины к переговорам с террористами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД ФРГ, об этом Штайнмайер заявил во время визита в Монголию.

"Даже если ситуация на востоке Украины изменилась в пользу украинских силовиков, то здесь не будет исключительно военного разрешения конфликта. Тем более, что большинство сепаратистов теперь засели в самом Донецке", - сказал Штайнмайер.

Он напомнил, что 6 июля в Киеве состоялась встреча контактной группы для разрешения конфликта на Донбассе, и назвал переговоры тяжелыми. "Все стороны поддержали декларацию, принятую 2 июля в Берлине, что означает продолжение разговоров, в том числе с представителями сепаратистов, для того, чтобы достичь общей цели, а именно - прекращения огня на востоке Украины", - сказал немецкий министр.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля в Берлине министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ подписали совместную декларацию, в которой очертили план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, согласно которому встреча контактной группы должна была состояться до 5 июля.