Кинах создал своё большинство

В Украине создана новая всеукраинская общественная организация - "Союз общественных организаций "Народное большинство". В состав ее вошли около 300 общественных организаций страны, а также известные общественные, политические и культурные деятели, народные депутаты Украины, представители местных общин, научные работники.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Анатолия Кинаха, съезд новообразованной организации, состоявшийся в субботу, избрал своим главой президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, народного депутата Украины А.Кинаха.

Основной целью своей деятельности организация провозгласила усиление общественного влияния на процессы реформирования украинского общества и консолидацию усилий общественности для контроля за деятельностью власти. Важнейшая задача "Народного большинства" - всестороннее развитие местного самоуправления, поддержка и помощь местным общинам, которые на съезде представляли мэры городов с запад, востока и центра Украины.

В "Народное большинство" вошли Союз общественных организаций Украины "Народный Совет", организации "Общественный Совет", Международная академия казачества.