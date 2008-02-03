Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает не допустить дестабилизации баланса газа в стране, в связи с планируемым переходом на прямые поставки природного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила в субботу на брифинге в Кабинете Министров.

«Баланс газа в Украине на сегодняшний день будет обеспечен, и мы будем осуществлять все эти шаги таким образом, чтобы не было никакого ощущения на внутреннем рынке Украины или на внешних рынках хотя бы маленькой дестабилизации любых процессов», - сказала она.

Премьер-министр сообщила, что СНБО на заседании 1 февраля уполномочил правительство на ведение переговорных процессов по обеспечению баланса природного газа с теми странами, которые могут принимать в этом участие.

«Правительство начнет планово осуществлять эту работу. Сказать сейчас, сколько времени на это потребуется, я не могу. Это станет возможным только тогда, когда завершатся хотя бы первые раунды переговоров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Президент поддержал начало переговорного процесса правительства с теми странами, которые так или иначе имеют отношение к обеспечению Украины природным газом», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.