Вехи недели. Прорыв на востоке, зашатавшееся правительство и конституционные баталии

Пауза в активных действиях украинских силовиков на Донбассе завершилась. Президент Порошенко сумел устоять перед давлением лидеров Германии, Франции и России, а наступление оказалось эффективным и решительным. Террористы во главе с Игорем Гиркиным покинули Славянск, перебазировавшись в Донецк, украинские флаги снова подняты над Краматорском, Дружковкой, Артемовском.

Нельзя сказать, что все без исключения местные жители встречают военных как освободителей, но чаша весов на Донбассе определенно качнулась в сторону официального Киева. Вместе с тем Ринат Ахметов не смог предложить ничего более качественно нового, чем призвать к недопущению бомбежек Донбасса и переговорному процессу.

На переговорах настаивают и в Москве, к прекращению огня призывают и европейские политики. Но на этот раз украинское руководство на словах выражает готовность к новой встрече контактной группы и продолжению консультаций, а на деле – артиллерия и авиация уничтожила немало разведанных позиций боевиков-сепаратистов. Сегодня время работает на Украину, силовикам необходимо развивать успех, при этом в СНБО утверждают, что бомбежек Луганска и Донецка не будет.

Президент добился назначения министром обороны Валерия Гелетея, попутно поставив на место «регионалку» Елену Бондаренко, заявившую, что украинская армия убивает детей. Теперь министерство обороны возглавляет генерал-полковник без опыта командования соединениями, но готовый демонстрировать решимость прямо в гуще событий антитеррористической операции. Об установлении украинского флага над Славянском новый глава военного ведомства докладывал Президенту прямо по телефону, в лучших традициях голливудских боевиков.

Тем временем в правительстве наблюдается кадровый кризис. Измотанный борьбой за принятие двух энергетических законопроектов Арсений Яценюк сначала пригрозил парламентариям, что они зимой останутся без газа, но после согласился на переформатирование коалиции и парламента. Похоже, в Верховной Раде начались большие кадровые торги, в которых на кону будет не только полдюжины министерских и вице-премьерских портфелей, но и перспектива продолжения работы седьмого парламентского созыва.

Очевидно, что усилить свои позиции в исполнительной власти попытается не представленный в правительстве «УДАР», кресла шатаются под выдвиженцами «Свободы», а министру экономического развития и торговли Павлу Шеремете приходится опровергать слухи о своей скорой отставке. Интересно, примет ли участие в торгах новосозданная депутатская группа «За мир и стабильность», которую связывают с Сергеем Курченко, в рядах которой причудливо объединились бывшие «регионалы» из разных групп влияния и несколько бывших коммунистов.

В отличие от кадрового блицкрига с Гелетеем конституционные инициативы Порошенко не встретили одобрительной поддержки многих парламентариев. Аргумент «Децентрализация – противоядие от федерализации», предложенный главой государства, восторга у слуг народа не вызвал, они снисходительно включили законопроект в повестку дня Верховной Рады, решившей работать летом без каникул. Представители «Батькивщины» и «Свободы» пообещали собственные варианты конституционных изменений, словно забыв, что для их регистрации необходимо 150 депутатских подписей, которых у обеих фракций нет даже совокупно.

Смерть давно болевшего предстоятеля УПЦ МП Владимира ставит ребром будущее украинского православия. Будет досадно, если усилия митрополита Киевского по преодолению раскола и поиска взаимопонимания с УПЦ КП канут в лету. С другой стороны, РПЦ вряд ли рискнет продавливать исключительно лояльного себе нового главу УПЦ МП, поскольку такое развитие событий может спровоцировать новый раскол. Полагаю, что борьба за влияние в украинской православной церкви – самом авторитетном общественном институте в глазах наших сограждан - только начинается.

Евгений Магда