Батальон Азов: На побережье работают профессиональные диверсионные группы

Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил командир батальона "Азов" Андрей Белецкий, пишет Украинская правда.

На вопрос, бегут ли сепаратисты на юг и готовы ли бойцы "Азова" их "встретить", он отметил: "Готовы".

"Вероятно, идут приготовления для попытки переброски боевиков морем. Причем сейчас трудно сказать, в какую сторону - или на усиление (на материковой Украине) или на вывоз сепаратистов в Крым", - отметил он.

Также он добавил, что побережье Азовского моря контролируется: "Контрабанда, ввоз оружия, больших групп людей сейчас однозначно прекращены".

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По его словам, в последнее время была взята под контроль последняя часть границы от Новоазовска до границы с РФ и 10 км сухопутной границы.

"Вместе с этим в районе одновременно работают несколько диверсионных групп, очень профессиональных. Мы подозреваем, что это не ДНРовцы, а люди из сопредельного государства (РФ)", - отметил Белецкий.

"Ситуация в значительной степени стабилизирована, но все равно остается напряженной", - добавил он.